На Украине расследуют попытку захвата власти с участием россиян

СБУ возбудила уголовное дело о подготовке захвата власти на Украине. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти», — говорится на сайте. По версии следствия, устроить госпереворот хотят российские и украинские граждане.
Ранее сообщалось, что Зеленский предупредил о готовящемся к 1 декабря госперевороте на Украине, в котором участвует олигарх Ринат Ахметов. Бизнесмен возмутился из-за лжи украинского лидера об его участии.
Подписывайтесь на URA.RU в