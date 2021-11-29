29 ноября 2021

На Украине расследуют попытку захвата власти с участием россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Зеленский заявил о госперевороте 1 декабря Фото:

СБУ возбудила уголовное дело о подготовке захвата власти на Украине. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти», — говорится на сайте. По версии следствия, устроить госпереворот хотят российские и украинские граждане.

Ранее сообщалось, что Зеленский предупредил о готовящемся к 1 декабря госперевороте на Украине, в котором участвует олигарх Ринат Ахметов. Бизнесмен возмутился из-за лжи украинского лидера об его участии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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