Ахметов обвинил Зеленского во лжи о его участии в госперевороте

Ринат Ахметов возмутился обвинениями Владимира Зеленского в его сторону Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Бизнесмен Ринат Ахметов обвинил во лжи президента Украины Владимира Зеленского про его участие в государственном перевороте. Об этом украинский миллиардер сообщил 26 ноября.

«Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают», — передает слова Ахметова «Интерфакс-Украина».

Украинский бизнесмен сообщил, что и дальше продолжит бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова в стране. Он заверил, что сделает «все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры на Украине не было».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране планируется госпереворот. При этом он отметил, что у него есть данные об участии в провокации олигарха Рината Ахметова. Зеленский сказал, что не боится госпереворотов и бежать из страны не планирует.