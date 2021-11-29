29 ноября 2021
27 ноября 2021

Пермские власти продлили сроки режима с QR-кодами до 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, вход в торговый центр
До окончания новогодних каникул послаблений ждать не стоит Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае власти продлили действие ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса. Они будут действовать минимум до 10 января.

«С учетом санитарно-эпидемической ситуации, действие текущих мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции продлено до 10 января 2022 года. Изменения вступят в силу с момента опубликования соответствующего указа», — говорится на сайте губернатора Прикамья.

До окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах разрешено только владельцам QR-кодов, подтверждающих факт иммунизации от COVID-19 или перенесенное заболевание в период последних 6 месяцев. Также продлевается запрет предприятиям общепита работать по ночам. Кроме того, продолжает действовать фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров. Непривитые жители старше 60 лет должны по-прежнему находиться на самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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