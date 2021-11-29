Пермские власти продлили сроки режима с QR-кодами до 2022 года

До окончания новогодних каникул послаблений ждать не стоит Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае власти продлили действие ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса. Они будут действовать минимум до 10 января.

«С учетом санитарно-эпидемической ситуации, действие текущих мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции продлено до 10 января 2022 года. Изменения вступят в силу с момента опубликования соответствующего указа», — говорится на сайте губернатора Прикамья.

До окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах разрешено только владельцам QR-кодов, подтверждающих факт иммунизации от COVID-19 или перенесенное заболевание в период последних 6 месяцев. Также продлевается запрет предприятиям общепита работать по ночам. Кроме того, продолжает действовать фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров. Непривитые жители старше 60 лет должны по-прежнему находиться на самоизоляции.