Жителей Курганской области оштрафовали за нарушение самоизоляции

Жителям Петуховского района придется заплатить штрафы в 15000 и 7500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двух жителей Петуховского района суд оштрафовал за нарушение режима самоизоляции из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Курганского областного управления Роспотребнадзора.

«Жительница города Петухова с подтвержденным диагнозом „новая коронавирусная инфекция“ дважды нарушила режим изоляции в домашних условиях. В суде она пояснила, что выходила в магазин за сигаретами, и отрицала факт заболевания. Второй гражданин, житель села, был в контакте с заболевшей супругой, но свободно перемещался по территории населенного пункта. Он сообщил суду, что СМС сообщения с предупреждением о самоизоляции не видел, так как не умеет их читать», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Нарушения выявили санитарные врачи во время поквартирных обходов. Были составлены протоколы об административном правонарушении. Суд назначил жительнице Петухова штраф в сумме 15000, а сельчанину — 7500 рублей.

Ранее URA.RU писало, что десятки курганцев нарушили режим самоизоляции. За неделю сотрудники Роспотребнадзора и Росгвардии выявили 58 жителей Курганской области, контактировавших с больными COVID-19 и нарушивших режим самоизоляции. Им грозят штрафы до 40 тысяч рублей.