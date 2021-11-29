Курганские депутаты не нашли согласия из-за введения QR-кодов

Курганские депутаты приняли решение по QR-кодам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская областная дума на заседании приняла решение поддержать проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов. Однако принято оно было не единогласно. Об этом с заседания думы сообщает журналист URA.RU.

«Попирание каких-то прав возможно в ситуации ЧС, но у нас ничего такого не происходит. Но даже при режиме ЧС статья 24 Конституции РФ „Сбор, хранение, использование и распространение информации“ вообще не может нарушаться. В нашем ТЦ какие-то охранники просят документы, предоставить информацию. Я ее никогда не предоставляю. У меня есть код, но почему я должна кому-то его показывать? Это не про здоровье, это про уничтожение бизнеса и про попирание прав наших граждан», — сказала на думе депутат от КПРФ Наталья Воробьева.

Глава курганских коммунистов Виктор Зырянов пояснил, что коммунисты выступают не против вакцинации, а за добровольную прививочную кампанию. Он отметил, что сейчас депутаты в регионах будут в итоге нести ответственность за решение о повсеместном введение QR-кодов.

«Мне печально это говорить, но кроме как популизмом, я ваше заявление назвать не могу. Вы правильно сказали, что здесь находятся люди очень грамотные. И никто не собирается голосовать по чьей-то указке», — сказал спикер облдумы Дмитрий Фролов.

Он добавил, что на заседании присутствую руководители предприятий, которые простаивали в локдауны. Это имело экономические последствия. Кроме того, Фролов пояснил, что к нему обращаются знакомые, которая ранее были противниками вакцинации от коронавируса. Но сейчас они просят помочь им или близким, которые невакцинировавшись попали в ковидные госпитали. Большинство депутатов в итоге поддержали федеральный законопроект. URA.RU ранее писало, что депутаты Тюменской облдумы поддержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах.