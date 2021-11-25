25 ноября 2021
24 ноября 2021

Тюменская облдума поддержала федеральный закон о QR-кодах

© Служба новостей «URA.RU»
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QR код в местах развлечений. Тюмень, qr-код, код, QR код, QR
За проект проголосовало 38 депутатов Фото:
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Депутаты Тюменской облдумы поддержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. Решение было принято 26 ноября на заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

«Согласно проекту закона, с 1 февраля граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные мероприятия, объекты общепита, розничной торговли (за исключением организаций, которые обеспечивают население продуктами питания, товарами первой необходимости и аптек) с предъявлением QR-кода о вакцинации. Либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцины», — рассказала о сути изменений глава комитета по соцполитике облдумы Ольга Швецова.

Против одобрения закона выступила фракция КПРФ. «Данный законопроект предлагает заменить отношение населения в виде низкого процента вакцинации на другой метод, который подтолкнет его к вакцинации. То есть недоверие мы заменяем принуждением», — высказался депутат Олег Гальченко.

При этом большинство парламентариев выступило за одобрение федерального закона. За проект проголосовало 38 депутатов, четверо — против. Еще три человека не стали голосовать.

Ранее URA.RU писало, что в Госдуме рассмотрение закона намечено на 16 декабря, до этого времени федеральный парламент ждет обратной связи от регионов. Проект вызвал неоднозначную реакцию населения в субъектах РФ. В частности, в Челябинске противники QR-кодов пытались прорваться на заседание областного заксобрания, где обсуждался закон.

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© Служба новостей «URA.RU»
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