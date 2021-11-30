Собянин предупредил об угрозе для жизни москвичей

В Москве идут сильнейшие дожди и снегопады Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Погода в Москве 30 ноября несет настоящую опасность для жизни горожан. С таким предупреждением выступил столичный мэр Сергей Собянин.

«Прогноз погоды становится тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 м/с. Это реальная опасность для жизни. Берегите себя. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности», — написал Собянин на своей странице в Twitter.

Ранее синоптик «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильнейших за 70 лет ливнях и снегопадах в Москве. По данным специалиста, во вторник выпадет 23 миллиметров осадков. Это 40% месячной нормы. В московском МЧС объявили штормовое предупреждение.