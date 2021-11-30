Собянин предупредил об угрозе для жизни москвичей

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В Москве идут сильнейшие дожди и снегопады Фото:

Погода в Москве 30 ноября несет настоящую опасность для жизни горожан. С таким предупреждением выступил столичный мэр Сергей Собянин.

«Прогноз погоды становится тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 м/с. Это реальная опасность для жизни. Берегите себя. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности», — написал Собянин на своей странице в Twitter.

Ранее синоптик «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильнейших за 70 лет ливнях и снегопадах в Москве. По данным специалиста, во вторник выпадет 23 миллиметров осадков. Это 40% месячной нормы. В московском МЧС объявили штормовое предупреждение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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