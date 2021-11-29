Москву накроют сильнейшие за 70 лет ливни и снегопады

В Москве 30 ноября выпадет 40% месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, это самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет.
«По уточненному расчету, выпадет до 23 миллиметров осадков, или 40% месячной нормы — два ведра воды на квадратный метр. Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году. Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 миллиметр», — рассказал собеседник РИА «Новости».
По словам синоптика, интенсивные дожди будут лить стеной и сменятся во второй половине дня снегопадом. Уровень свежевыпавшего снега местами может вырасти до двух сантиметров.
Ранее Тишковец заявил, что 30 ноября в Москве будет установлено рекордно низкое атмосферное давление, что может привести к ухудшению состояния у гипотоников. Синоптик сообщает, что в этот день в столице показания барометров опустятся до 712 мм рт. ст. и будут оставаться на таком уровне в течение 2 часов, передает RT.
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