Юрист назвал способ не платить штрафы ГИБДД

Для отмены решения по штрафу ГИБДД придется предоставить доказательства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Через суд можно добиться изменения наказания за нарушение правил дорожного движения со штрафа на предупреждение. Об этом URA.RU рассказал юрист, член Адвокатской палаты Московской области, адвокат Константин Мальков.

«Кодекс об административных правонарушениях предусматривает замену на предупреждение, если человек в первый раз попался и не был нанесен вред. Единственное, что административный орган не очень охотно этим пользуется, но через суд такая практика есть. Система так устроена, что штрафы выносят быстро, а отменяют очень неохотно. Это более реально, чем отменить решение. Очень веские должны быть основания для отмены, а тут отмены нет, но и человек доволен, потому что люди, как правило борются за деньги», — сообщил Константин Мальков.

Также штраф можно оспорить, делается это двумя способами, сказал автоюрист Дмитрий Славнов. «По старинке — написать заявление и отправить его почтой или зайти на сайт „Госуслуги“ и оспорить штраф там. Для оспаривания штрафа вам нужны подтверждения невиновности. С появлением электронного обжалования, это стало намного проще. Находите свой штраф, нажимаете кнопку — обжаловать, прикладываете запись с видеорегистратора, фотографии, нажимаете отправить и все», — объяснил юрист.

Автоюрист Лев Воропаев отметил, что далеко не всегда можно добиться изменения решения. «Оспорить штраф, то есть подать жалобу, несложно. А отменить решение или прекратить дело — процент очень низкий, по тяжким стремится к нулю», — отметил юрист. По его словам, суды считают, что инспектор не допустил ошибок, а человек, который оспаривает штраф, не предоставил достаточно доказательств того, что не нарушал правил дорожного движения. Эксперты согласились, что зачастую это связано с тем, что граждане юридически не подкованы и не знают, какие доводы и статьи приводить.