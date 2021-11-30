Набиуллина: ЦБ не планирует продлевать льготную ипотеку

Россиянам нужны более адресные меры поддержки, считает Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк России не планирует продлевать программу льготной ипотеки. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».

«Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе „6,5%“, мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы, более адресные, они работающие, и направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо», — передает ТАСС слова Набиуллиной.

Глава ЦБ отметила, что в декабре будет рассматриваться решение по ключевой ставке в диапазоне 0-1 п. п. По словам Набиуллиной, инфляция по итогам года будет ближе к верхней границе диапазона в 7,4-7,9%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программу льготной ипотеки расширят на частные дома. После этого в России резко вырос спрос на загородную недвижимость, пишет RT.