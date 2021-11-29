Новым президентом тюменского Союза строителей стал экс-чиновник

Президентом Союза строителей Тюменской области стал Андрей Никитин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым президентом Союза строителей Тюменской области (ССТО) стал бывший начальник Главного управления строительства региона Андрей Никитин. Информация об этом указана на официальном сайте организации. Предыдущий руководитель ССТО Игорь Спиридонов ушел из жизни 24 октября в возрасте 82 лет.

«В Союзе строителей Тюменской области 25 ноября 2021 года прошло внеочередное общее собрание. Главный вопрос повестки — выборы президента ССТО. В результате открытого голосования единогласно новым лидером регионального объединения строителей стал почетный строитель РФ Андрей Никитин. Экстренное проведение общего собрания было вызвано безвременным уходом из жизни бессменного президента ССТО Игоря Спиридонова, который успешно руководил Союзом строителей порядка двадцати лет», — указано на официальном сайте организации.

Там добавили, что Никитин более 10 лет проработал на различных объектах тюменского севера. В 2005 году продолжил карьеру в областном центре. Здесь он занимал должности заместителя главы города, возглавлял Главное управление строительства и Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства региона. Награжден грамотами, благодарностями Минстроя и губернатора Тюменской области. Является почетным строителем РФ.