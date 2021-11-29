29 ноября 2021

Коренных жителей ЯНАО оскорбило название водки «Ханты». «Погубила большое количество нашего народа»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район., ханты, тынзян, аркан, кмнс, оленевод, олени, аборигены
Аборигенов ЯНАО возмутило название алкогольной продукции Фото:

Водка, называющаяся также, как и коренной малочисленный народ севера (КМНС) ханты, который проживает в ЯНАО, возмутила некоторых ямальцев. Об этом написала пост в Instagram-аккаунте представитель этого народа Инесса Яунгад-Макарова.

«Водка под названием „Ханты“. Что это? Неумелый маркетинговый ход? Насмешка над народом? Теперь и нашим самоназванием Ханты, называют водку, которая, увы, погубила и так большое количество нашего народа», — написала она.

Пост разошелся по ямальским соцсетям. Поскольку водка была обнаружена автором в магазине «Красное и Белое», туда был направлен с запрос с просьбой сообщить информацию о поставщике. «Мы не занимаемся производством, поэтому вам лучше связаться с производителем», — ответили в пресс-службе компании. Однако на их сайте размещено фото этой продукции, на которой указан производитель — московский завод «Кристалл». На сайте завода нет этой водки.

Туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ также не был получен. На сайте «Красного и Белого» заявляется, что в состав этой водки входит настой пантов алтайского оленя, однако в отзывах вкус напитка не оценили.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...