Аборигенов ЯНАО возмутило название алкогольной продукции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Водка, называющаяся также, как и коренной малочисленный народ севера (КМНС) ханты, который проживает в ЯНАО, возмутила некоторых ямальцев. Об этом написала пост в Instagram-аккаунте представитель этого народа Инесса Яунгад-Макарова.

«Водка под названием „Ханты“. Что это? Неумелый маркетинговый ход? Насмешка над народом? Теперь и нашим самоназванием Ханты, называют водку, которая, увы, погубила и так большое количество нашего народа», — написала она.

Пост разошелся по ямальским соцсетям. Поскольку водка была обнаружена автором в магазине «Красное и Белое», туда был направлен с запрос с просьбой сообщить информацию о поставщике. «Мы не занимаемся производством, поэтому вам лучше связаться с производителем», — ответили в пресс-службе компании. Однако на их сайте размещено фото этой продукции, на которой указан производитель — московский завод «Кристалл». На сайте завода нет этой водки.

Туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ также не был получен. На сайте «Красного и Белого» заявляется, что в состав этой водки входит настой пантов алтайского оленя, однако в отзывах вкус напитка не оценили.