Силуанов пообещал россиянам новые выплаты

На данный момент, в России нет дополнительных факторов роста инфляции, отметил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на отсутствие дополнительных факторов роста инфляции в России, Министерство финансов РФ готово принять необходимые меры поддержки граждан в случае, если инфляция, все-таки, выйдет за рамки нынешнего прогноза. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме «Россия зовет!».

«Могут быть разные сценарии развития событий инфляционных, и инфляция может отличаться от тех параметров, которые мы заложили в бюджет. Но мы будем систему отслеживать, и, если инфляция будет выходить за наши прогнозируемые параметры, мы будем принимать соответствующие решения. В первую очередь, это помощь тем людям, которые будут нуждаться в государственной поддержке», — передает ТАСС слова Силуанова.

В ходе форума глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что к концу года инфляция будет ближе к верхней границе диапазона в 7,4-7,9%. Ранее она отметила, что ЦБ принимает жесткие меры для сдерживания инфляции, пишет «Национальная служба новостей». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что власти также должны защитить от инфляции вклады граждан, сообщает «Дни.ру».