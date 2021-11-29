Сторонники отца Сергия пришли поддержать его Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Россияне, поддерживающие экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), пришли к зданию Измайловского суда Москвы, где ему выносят приговор, и начали петь молитвы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Сторонники Романова ходят вокруг здания Измайловского суда и поют молитвы. Собрались около 20-ти человек», — уточнил журналист агентства.

Он отметил, что вместе с поддерживающими отца Сергия пришли дети. С собой у них иконы и фотографии Романова.

Суд над Романовым проходит в Измайловском суде. Его признали виновным по трем уголовным статьям — в склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав верующих. Прокуратура просит лишить экс-схиигумена свободы на 4 года.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU