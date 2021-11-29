29 ноября 2021

Сторонники отца Сергия устроили крестный ход перед зданием суда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
Сторонники отца Сергия пришли поддержать его Фото:
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Дело отца Сергия

Россияне, поддерживающие экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), пришли к зданию Измайловского суда Москвы, где ему выносят приговор, и начали петь молитвы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Сторонники Романова ходят вокруг здания Измайловского суда и поют молитвы. Собрались около 20-ти человек», — уточнил журналист агентства.

Он отметил, что вместе с поддерживающими отца Сергия пришли дети. С собой у них иконы и фотографии Романова.

Суд над Романовым проходит в Измайловском суде. Его признали виновным по трем уголовным статьям — в склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав верующих. Прокуратура просит лишить экс-схиигумена свободы на 4 года.

По приговору отцу Сергию. Москва
Фото:
По приговору отцу Сергию. Москва
Фото:
По приговору отцу Сергию. Москва
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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