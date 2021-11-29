Россияне, поддерживающие экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), пришли к зданию Измайловского суда Москвы, где ему выносят приговор, и начали петь молитвы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Сторонники Романова ходят вокруг здания Измайловского суда и поют молитвы. Собрались около 20-ти человек», — уточнил журналист агентства.
Он отметил, что вместе с поддерживающими отца Сергия пришли дети. С собой у них иконы и фотографии Романова.
Суд над Романовым проходит в Измайловском суде. Его признали виновным по трем уголовным статьям — в склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав верующих. Прокуратура просит лишить экс-схиигумена свободы на 4 года.
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