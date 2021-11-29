29 ноября 2021

Отца Сергия признали виновным в склонении к самоубийству

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Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
Суд над отцом Сергием признал бывшего монаха виновным по ряду статей Фото:
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Дело отца Сергия

Экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) признали виновным в склонении к самоубийству, нарушении прав верующих и самоуправстве. Соответствующее решение вынес Измайловский суд Москвы.

«Признать Романова виновным [по статьям] — „Самоуправство“, „Нарушение права на свободу вероисповедания“, „Склонение к совершению самоубийства“ УК РФ», — передает ТАСС со ссылкой на решение суда. Ожидается, что на этом заседании суд вынесет приговор экс-схиигумену.

Романова задержали 29 декабря 2020 года. Следствие посчитало его виновным по трем уголовным статьям, среди которых склонение к суициду, самоуправство и нарушение прав верующих. Заседания по делу экс-схиигумена проходят в Москве, где ему готовятся вынести приговор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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