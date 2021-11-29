Отца Сергия признали виновным в склонении к самоубийству

Суд над отцом Сергием признал бывшего монаха виновным по ряду статей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) признали виновным в склонении к самоубийству, нарушении прав верующих и самоуправстве. Соответствующее решение вынес Измайловский суд Москвы.

«Признать Романова виновным [по статьям] — „Самоуправство“, „Нарушение права на свободу вероисповедания“, „Склонение к совершению самоубийства“ УК РФ», — передает ТАСС со ссылкой на решение суда. Ожидается, что на этом заседании суд вынесет приговор экс-схиигумену.

Романова задержали 29 декабря 2020 года. Следствие посчитало его виновным по трем уголовным статьям, среди которых склонение к суициду, самоуправство и нарушение прав верующих. Заседания по делу экс-схиигумена проходят в Москве, где ему готовятся вынести приговор.