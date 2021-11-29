29 ноября 2021
28 ноября 2021

В ХМАО депутаты выбрали нового главу Советского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Новым главой Советского района стал Евгений Буренков Фото:

Главой Советского района выбран Евгений Буренков, который прежде занимал должность вице-мэра муниципалитета. Это решение приняли депутаты районной думы во время заседания, передает корреспондент URA.RU.

Конкурсная комиссия по выборам главы Советского района до заседания думы допустила двух кандидатов — Буренкова и Николая Яковлева, который является главным архитектором администрации Советского района. По итогам голосования депутатов, большинство народных избранников проголосовали за кандидатуру Буренкова. «13 депутатов за, против нет, двое воздержались», — озвучила итоги председатель думы Советского района Людмила Аширова.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний глава Советского района Игорь Набатов передумал продолжать политическую карьеру из-за последствий перенесенного осенью коронавируса. Его заместитель Евгений Буренков был согласован на должность главы муниципалитета на уровне губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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