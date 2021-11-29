В ХМАО депутаты выбрали нового главу Советского района

Новым главой Советского района стал Евгений Буренков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главой Советского района выбран Евгений Буренков, который прежде занимал должность вице-мэра муниципалитета. Это решение приняли депутаты районной думы во время заседания, передает корреспондент URA.RU.

Конкурсная комиссия по выборам главы Советского района до заседания думы допустила двух кандидатов — Буренкова и Николая Яковлева, который является главным архитектором администрации Советского района. По итогам голосования депутатов, большинство народных избранников проголосовали за кандидатуру Буренкова. «13 депутатов за, против нет, двое воздержались», — озвучила итоги председатель думы Советского района Людмила Аширова.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний глава Советского района Игорь Набатов передумал продолжать политическую карьеру из-за последствий перенесенного осенью коронавируса. Его заместитель Евгений Буренков был согласован на должность главы муниципалитета на уровне губернатора ХМАО Натальи Комаровой.