Мэрия в ХМАО потратит миллионы на уборку токсичных отходов

Площадь загрязненных земель составляет более четырех с половиной тысяч квадратных метров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэрия Нижневартовского района потратит 106 миллионов рублей на рекультивацию прибрежной территории реки Вах от нефтяных загрязнений. Сейчас мэрия ищет будущего подрядчика. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«В разное время на этой территории находились промышленные предприятия, которые осуществляли складирование токсичных отходов в районе водозабора города Нижневартовска на реке Вах. Это наследие, которое копилось там с 2000-х годов и администрация сейчас проводит конкурс на рекультивацию этих земель», — объяснили в муниципалитете.

Изначально в районе водозабора располагался кирпичный завод. После его ликвидации на территории складировали отходы разные компании: «Завод экологического машиностроения», ООО «Росэкопром» и «Росэкопромпереработка».

По сообщению мэрии, чиновники неоднократно инспектировали территорию совместно с природоохранными службами, а материалы впоследствии направлялись правоохранителям. Росприроднадзор ХМАО неоднократно привлекал руководство компаний к ответственности за нефтяную свалку в 2010 году. С 2016 года администрация приступила к поиску подрядчика для составления проекта рекультивации территории, а в 2019 получила положительное заключение на документы. Деньги на уборку с прибрежной территории и восстановление почвы в бюджет муниципалитета поступили только в этом году.

Сейчас единственным арендатором выступает «Эковизион», который также получал административные взыскания за нецелевое использование средств, но нарушений, по данным администрации, так и не устранил. В итоге мэрия вынуждена за счет бюджета начать ликвидацию токсичной свалки общей площадью более четырех с половиной тысяч квадратных метров. При этом речь идет лишь о части загрязненной территории.