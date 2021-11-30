Путин заявил о появлении у России гиперзвукового оружия

Разработка нового оружия — ответ на действия НАТО, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В скором времени в России появится новое гиперзвуковое оружие. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, на форуме «Россия зовет».

«В России в ближайшее время появится гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Мах», — заявил президент. Путин отметил, что поставить на вооружение новую гиперзвуковую ракету морского базирования планируется в начале следующего года.

Разработка нового оружия — вынужденная мера, отметил глава РФ. К таким действиям Россию принуждают действия НАТО, которые создают угрозу для РФ.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе. Сообщается, что на Черном море проводятся крупномасштабные учения, в том числе и внеплановые, чаще появляются военные корабли, практически каждую неделю фиксируются более 50 разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ. Такие действия призваны спровоцировать Россию на ответ, завили в ведомстве.