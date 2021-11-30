Олег Чемезов начал лично собеседовать будущих глав трех городов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, работающий в статусе «и. о.», готовит почву для смены власти в нескольких городах области. Чиновник начал проводить кулуарные встречи с будущими мэрами. Об этом URA.RU сообщил источник во власти, информацию частично подтвердил сам Чемезов.

«Чемезов сейчас ведет предварительную работу по новым главам Верхней Салды, Ревды и Североуральска. Он уже лично встречался с кандидатами, которые рассматриваются как основные. Подготовил профайл на каждого», — поделился собеседник агентства в руководстве области. Инсайдер уточнил, что все три персоны позднее будут представлены губернатору Евгению Куйвашеву: «Последнее слово [о назначении] останется за ним».

По данным URA.RU, очные встречи у Чемезова начались еще в начале ноября. Он собеседовал вице-мэра Верхней Салды Игоря Сальникова, замглавы Ревды Татьяну Клепикову и первого заместителя мэра Североуральска Светлану Миронову. Все они, как ожидают источники агентства, в ближайшие недели возглавят свои города.

Сам Чемезов в разговоре с URA.RU подтвердил, что встречался с Мироновой и Клепиковой — для них собеседования прошли успешно. Отвечая на вопрос, был ли личный разговор с Сальниковым, вице-губернатор дал понять, что это, скорее, домыслы. Отдельно Чемезов напомнил, что утверждением глав городов занимаются местные думы: «Решение принимают депутаты».

В конце ноября появилась информация о готовящихся отставках сразу нескольких свердловских мэров. Сперва глава Ревды Ирина Тейшева, у которой истекли полномочия, отказалась идти на новый срок. Следом стало известно, что мэр Верхней Салды Константин Носков добровольно уйдет в отставку. Еще через три дня глава Североуральска Василий Матюшенко ушел в длительный отпуск, после которого он тоже покинет пост.