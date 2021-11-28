Василию Матюшенко нашли преемника на посту главы Североуральска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Североуральска (Свердловская область) Василий Матюшенко досрочно покинет свой пост, сообщили URA.RU несколько источников в муниципалитете. Перед отставкой чиновник ушел в отпуск. По инсайдерской информации, место главы впоследствии займет вице-мэр Светлана Миронова, назначенная в администрацию несколько дней назад.

«Матюшенко 26 ноября принял Миронову на работу первым замглавы. И одновременно ушел в отпуск — из него он уже не вернется. Как только отпуск истечет, будет объявлен конкурс [по назначению нового мэра]. А с сегодняшнего дня [29 ноября] Миронова исполняет обязанности главы», — поделился собеседник, близкий к администрации Североуральска. В приемной мэрии кратко подтвердили URA.RU, что Миронова уже приступила к работе. Оперативно связаться с Матюшенко агентству не удалось.

Миронова считается одной из сильнейших чиновниц, работавших в Североуральске. Она уже служила в администрации на посту вице-мэра по экономике, после чего ее забрали на аналогичную позицию в Ивдель. По словам двух источников URA.RU, сейчас Миронова — фаворит на пост главы Североуральска. Однако близкий к мэрии инсайдер призвал дождаться выдвижения других кандидатов: «До конкурса еще слишком много времени, итоги будут только в январе—феврале».

В августе сообщалось, что Североуральск оказался в аутсайдерах по темпам вакцинации от коронавируса. Город показал худший результат в Северном управленческом округе. Губернатор Евгений Куйвашев в связи с этим высказывал претензии Василию Матюшенко. Источники URA.RU в конце прошлой недели предрекали мэру отставку.