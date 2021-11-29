Житель Тюменской области держал клуб «медитаций и духовных практик» в Геленджике Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителю Тюменской области по почте доставили из Австрии 7,6 кг наркотиков, которые он планировал использовать в работе принадлежащего ему клуба «медитаций и духовных практик» в Геленджике. Об этом сообщает официальный сайт Южного таможенного управления. Посылку получала знакомая тюменца, которая о ее содержании ничего не знала.

«Посылки прибыли в адрес гражданки РФ, проживающей в Геленджике. При получении на почте женщина была задержана, однако сообщила, что отправления получала для своей знакомой, и об их содержании не знала. Настоящими заказчиками посылок оказались проживающие в Геленджике 44-летний уроженец Тюменской области и 32-летняя уроженка Мурманска», — указано в сообщении таможенного управления.

Там добавили — тюменец, зная, что в посылке находится крупная партия наркотиков, решил для конспирации во время ее получения уехать в Уфу, где позже и был задержан силовиками вместе с подельницей. Следствию он пояснил, что планировал использовать наркотики в работе клуба «медитаций и духовных практик», организованного им и его сообщницей в Геленджике.

Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров. Тюменцу и его подельнице грозит от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей, либо пожизненное лишение свободы.