Челябинские силовики накрыли ОПГ, вымогавшую деньги у пенсионеров

Силовиками задержаны 13 участников ОПГ (фото из архива) Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Сотрудники следственного управления ГУ МВД по Челябинской области обезвредили организованную преступную группировку (ОПГ), участники которой по телефону вымогали деньги у пенсионеров. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны 13 предполагаемых участников преступной организации.

«Преступное сообщество состояло из четырех функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Роли между участниками были четко распределены», — сообщила URA.RU Ирина Волк.

Волк добавила, что аферисты звонили пенсионерам, которые ранее приобретали биологически активные добавки в интернете, и сообщали, что данные добавки являются контрафактными, и им положена компенсация. Затем просили оплатить через различные платежные системы часть от мнимой компенсации. Получив деньги, переставали выходить на связь.

От мошеннических действий группировки пострадало более 100 человек. Причиненный материальный ущерб превышает 90 миллионов рублей. Уголовные дела в отношении 13 подозреваемых направлены в суд для рассмотрения по существу.