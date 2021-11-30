Банкиру добавили 20 млн рублей штрафа по делу генерала Трифонова

Олегу Коноплеву назначили дополнительное наказание в виде штрафа Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Суд назначил штраф в 20 млн рублей экс-зампреду правления банка «Кольцо Урала» в Екатеринбурге Олегу Коноплеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Коноплеву О.Е. по ч.5 ст. 291 УК РФ назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере двукратной суммы взятки, то есть в размере 20 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Решение принято в Ленинском райсуде Екатеринбурга.

Суд установил, что Олег Коноплев передал бывшему начальнику городского УМВД Игорю Трифонову взятку в 7,5 млн рублей. Следствие считает, что изначально речь шла о десяти миллионах.

Ранее Коноплева приговорили к пяти годам лишения свободы условно. При этом суд принял во внимание, что Коноплев занимается благотворительностью. Эти обстоятельства признаны смягчающими.

По официальной версии, Игорь Трифонов получил взятку от своего подчиненного Эдуарда Воронина. За эти деньги генерал должен был инициировать возбуждение незаконного уголовного дела по факту получения кредита в банке «Кольцо Урала». Интересантом этого процесса, как предполагало следствие, был именно Коноплев.