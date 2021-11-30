Пермские активисты готовят обращение к приезду премьера Мишустина

Михаил Мишустин запланировал визит в Пермь на 9 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициативная группа жителей Перми планирует записать видеообращение, адресованное премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину. Горожане хотят привлечь внимание федерального чиновника к проблеме вырубки леса в Кировском районе и застройки участка жильем. Об этом URA.RU рассказала общественница, экс-кандидат в депутаты гордумы Перми Юлия Мяленко.

Летом горожане собирали подписи в защиту участка, но по словам Мяленко, «этих действий недостаточно». «Конечно, мы и в публичной плоскости будем освещать, „раскачивать“ тему. Мы с активистами планировали записать видеообращение. Еще не обсудили, [кому именно оно будет адресовано], но, я предполагаю, поскольку скоро премьер-министр планирует посетить Пермь, [оно будет адресовано] Мишустину, а также генеральному прокурору Игорю Краснову», — сказала Мяленко.

Пермячка пояснила, что горожане отстаивают участок земли по улице Пирожкова, 37 в микрорайоне Водники. Действующее сейчас ограничение (под образовательное учреждение) не позволяет строить на нем жилье. Однако 13 декабря будут проведены публичные слушания, на которые вынесен вопрос о снятии ограничения. Мяленко полагает, что как только ограничения будут сняты, «на нем построят высотки». В свою очередь горожане предлагают властям построить на спорной земле школу или поликлинику.

По словам общественницы, общее собрание жителей микрорайона, на котором предстоит обсудить дальнейшие действия, пройдет в среду 1 декабря. Мяленко добавила, что горожане также готовы обращаться в суд, если предложения жителей по итогам публичных слушаний не будут приняты во внимание. Мишустин прибудет в Пермь на следующей неделе. Ожидается, что он обсудит с руководством региона подготовку к 300-летию Перми.