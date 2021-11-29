Источник назвал дату визита Мишустина в Пермь

Визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Пермь состоится 9 декабря. Как сообщает осведомленный источник URA.RU, программа визита еще не составлена.
«Сейчас группа подготовки уехала в Пермь, — рассказал собеседник агентства. — Все подробности по составу группы, которая вместе с премьер-министром поедет в Пермь, а также по программе визита будут позже».
Это будет первый рабочий визит Мишустина в Пермь. Ранее СМИ писали, что во время встречи с властями региона премьер намерен обсудить подготовку к празднованию 300-летия Перми.
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