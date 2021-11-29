Источник назвал дату визита Мишустина в Пермь

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин прибудет в Пермь 9 декабря Фото:
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300-летие Перми

Визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Пермь состоится 9 декабря. Как сообщает осведомленный источник URA.RU, программа визита еще не составлена.

«Сейчас группа подготовки уехала в Пермь, — рассказал собеседник агентства. — Все подробности по составу группы, которая вместе с премьер-министром поедет в Пермь, а также по программе визита будут позже».

Это будет первый рабочий визит Мишустина в Пермь. Ранее СМИ писали, что во время встречи с властями региона премьер намерен обсудить подготовку к празднованию 300-летия Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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