Мэрию в ХМАО обвинили в игнорировании поручения губернатора

В ХМАО семья с восемью детьми пытается получить жилье после того, как у них сгорел дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске семья погорельцев с восемью детьми в течение пяти лет пытается получить квартиру по льготе. По словам члена семьи, к администрации города дважды обращалась губернатор ХМАО Наталья Комарова, однако вопрос так и не удалось полностью разрешить. Об этом URA.RU рассказал глава семьи Дмитрий Актаев.

«Еще в 2015 году у нас сгорел дом. Какое-то время мы ожидали жилье, но не могли его получить. После личной встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой нашли временную квартиру, ее площадь составляла 39 кв. метров. Тогда мы уже ждали еще одного ребенка, и глава региона поручила до рождения найти квартиру большей площади. Однако та, которую нам позже предложили, была меньше, чем мы по закону могли рассчитывать», — сказал Актаев.

Согласно жилищному кодексу РФ жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного человека. В администрации Ханты-Мансийска корреспонденту агентства ответили, что Актаеву на состав семьи из 9 человек была предложена четырехкомнатная квартира площадью 81,2 кв. м. (50,6 кв. м. жилой площади, копия соответствующего документа есть в распоряжении редакции), однако Актаев от квартиры отказался. «Департаментом муниципальной собственности Актаеву даны разъяснения по перечню необходимых документов в целях постановки на учет в очередь на получение квартиры. До настоящего времени заявление от него не поступило», — заключили в мэрии.

Сам же Актаев утверждает, что в квартире, о которой говорится в ответе администрации, нет заявленной площади. «Об этом рассказали в информационно-расчетном центре Ханты-Мансийска. Там есть данные жилой площади по каждой квартире. И эти данные не совпадали с теми, о которых говорили в мэрии. А по поводу очереди на квартиру — сгоревший дом банк забрал в 2018 году, мне ответили, что встать в очередь я смогу только через пять лет», — сказал Актаев.