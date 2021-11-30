Хирурги назвали болезнь, которая может убить моментально

Пациента с аневризмой важно аккуратно доставить в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разрыв аневризмы в подавляющем большинстве случаев приводит к мгновенной смерти. Об этом URA.RU рассказал сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

«Разрыв аневризмы — это практически всегда смерть. Смерть практически мгновенная. Бывает так, что протекает бессимптомно. Начало формирования аневризмы, как правило, безболезненно. Чем больше расслоение идет, тем боль несет более выраженный характер. Очередной гипертонический криз или человек перенес стресс, выработался кортизол, в этот момент может произойти разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. А это практически мгновенная смерть», — сказал Владимир Хорошев.

От формирования аневризмы до ее разрыва может пройти мало времени, отметил врач. «В нашей стране узкие специалисты — это дефицит. Бывает, что идут по месяцу и по два месяца приемы к узкому специалисту. Этого времени хватает, чтобы аневризма сформировалась полностью, особенно если человек страдает гипертоническими кризами, часто повышается давление до 280. Уловить и поймать больного в начальном периоде формирования аневризмы или моменте возникновения расслаивающей аневризмы — значит спасти ему жизнь. Важно щадяще доставить в больницу и выполнить протезирование», — отметил хирург. Он подчеркнул, что после операции люди продолжают жить нормальной жизнью.

Заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, эндоваскулярный нейрохирург Моисей Аронов рассказал об аневризме артерий головного мозга. «Это болезнь молодых. Это опасная болезнь, кровоизлияния происходят примерно в 150 случаев на миллион человек в год. Если человек выжил после кровоизлияния, аневризму нужно скорее выключить от кровотока. В противном случае может быть повторное кровоизлияние и вероятность смерти увеличивается», — рассказал эксперт.

Хорошев объяснил, для кого характерна аневризма этого типа. «Это состояние врожденное. Это врожденная дисплазия артерий головного мозга. Аневризма головного мозга чаще формируется у женщин. Как правило, старше 35 лет», — подытожил собеседник агентства.