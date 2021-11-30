Семь регионов страны ждут опасные для власти выборы

В ряде крупных городов ожидается довольно большая конкуренция на выборах в органы местного самоуправления, считают аналитики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В семи областных центрах ожидаются конкурентные выборы и праймериз «Единой России» в будущем году. К такому выводу пришли авторы аналитического доклада о партии власти, подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), рассказал URA.RU его глава Дмитрий Орлов.

«В Единый день голосования в сентябре 2022 года ожидается высокая конкуренция на местных выборах в ряде регионов. Вероятно, это Москва, а также Барнаул (Алтайский край), Киров (Кировская область), Владивосток (Приморский край), Омск (Омская область), Ярославль (Ярославская область) и Тверь (Тверская область). Там же стоит ожидать и конкурентных праймериз [внутрипартийные выборы кандидатов] ЕР. Это связано с довольно ощутимым протестным потенциалом в данных городах», — объяснил Орлов.

ЕР, по словам эксперта, может использовать этот риск, чтобы «активнее работать с местной повесткой и городскими лидерами». «Вероятно, будут активно вовлекать жителей этих городов в обсуждение благоустройства, а общественников — в контроль за качеством выполненных работ, например, по проекту „Городская среда“, а также строительством и реконструкцией социальных учреждений», — добавил Орлов.

В Единый день голосования будущего года 11 сентября состоятся выборы глав 15 субъектов РФ, депутатов заксобраний шести регионов. Еще в 11 регионах пройдут выборы депутатов областных центров. В Москве будут разыграны 1500 мандатов муниципальных депутатов.