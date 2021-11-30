В Киеве разрешили арестовать Аксенова за захват власти в Крыму

Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного председателя аннексированного Крыма», — говорится в сообщении суда, передает ТАСС. 4 октября суд первой инстанции в удовлетворении этого ходатайства отказал, после чего была подана апелляционная жалоба.
На Украине Аксенов рискует быть обвиненным в совершении ряда уголовных преступлений. Глава Крыма подозревается в «совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом», в «террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий».
Сергей Аксенов прокомментировал решение Киевского апелляционного суда в своем telegram-канале. «Пусть попробуют. Буду ждать», — написал глава Крыма.
Ранее сообщалось, что в Совете безопасности РФ предупредили о возможных провокациях в Крыму. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Болгарии Румен Радев заявили о признании Крыма частью Российской Федерации. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил и. о. украинского лидера в 2014 году Александра Турчинова в «потере» Крыма.
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