В Совбезе РФ заявили о возможности провокаций в Крыму

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Украина оказывает информационное давление на жителей Крыма, считает Александр Гребенкин Фото:

Украина может организовать несколько провокаций на крымском направлении, вблизи границ России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях. Киев пытается оказывать негативное информационное воздействие на россиян, проживающих в Крыму», — сказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО должны прекратить накачивать Украину оружием. Представитель президента также отметил, что Украина добивается силового решения своих внутренних проблем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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