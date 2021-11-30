Лукашенко признал Крым российским

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Лукашенко собирается посетить Крым Фото:

Полуостров Крым стал российским после референдума. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума», — заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости». Он добавил, что собирается посетить Крым, и существует соответствующая договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белоруссии также подчеркнул, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

Ранее Лукашенко заявил, что «россияне ни одно решение Кремля не поддерживают так сильно, как аннексию Крыма». Он даже упрекал Украину в отсутствии «сопротивления за Крым в 2014 году». В августе он отметил, что Белоруссия признает Крым российским только, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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