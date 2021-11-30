Лукашенко признал Крым российским

Лукашенко собирается посетить Крым Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Полуостров Крым стал российским после референдума. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума», — заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости». Он добавил, что собирается посетить Крым, и существует соответствующая договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белоруссии также подчеркнул, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

Ранее Лукашенко заявил, что «россияне ни одно решение Кремля не поддерживают так сильно, как аннексию Крыма». Он даже упрекал Украину в отсутствии «сопротивления за Крым в 2014 году». В августе он отметил, что Белоруссия признает Крым российским только, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию.