Детей в Екатеринбурге проверили на COVID без согласия родителей

В поликлинике вину за ПЦР-тест, взятый у детей без согласия родителей, возложили на медсестру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Екатеринбурга Екатерина Беленькова пожаловалась на детский сад, который посещает ее младший сын. Там у детей, по ее словам, без разрешения родителей взяли ПЦР-тест на коронавирус. По словам женщины, в дошкольном учреждении и поликлинике вину за этот инцидент переложили на старшую медсестру, которая собирала анализы.

«С сентября у старшего было два карантина по COVID, у младшего один по ОРВИ. И вот опять двухнедельный карантин по COVID, у младшего в садике. Накануне у детей взяли ПЦР-тесты без согласия родителей, хотя это незаконно. Я звонила в садик медицинскому работнику, она сказала, что не при чем и ничего не знает насчет письменного согласия: пришла медсестра из поликлиники и взяла ПЦР-тесты», — цитирует Екатерину Беленькову Е1.

По словам екатеринбурженки, заместитель заведующей детским садом заявила, что не знает, на основании каких документов у детей брали анализ на коронавирус без разрешения родителей. В дошкольном учреждении нет соответствующих указов или приказов.

Беленькова подала жалобу на медсестру, которая брала ПЦР-тесты у детей. Заведующая поликлиникой пообещала, что «серьезно поговорит» со своей сотрудницей. По ее словам, в том, что анализ на коронавирус у детей взяли без разрешения родителей, виновата именно медсестра.

По новым правилам, которые вступили в силу с 17 ноября, после карантина по COVID-19 детей будут принимать в садик только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Анализ должен сдать каждый «контактный» ребенок, даже если у него нет признаков болезни. В свердловском управлении Роспотребнадзора уточнили, что детей обследуют на коронавирус на 10-12 день после контакта. Если появляются признаки болезни — то ПЦР-тест берут незамедлительно. Беленькова отметила, что сдавать второй анализ им придется самостоятельно в поликлинике.

Корреспондент URA.RU направил запрос по данному инциденту в департамент информационной политики правительства Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.