The Sun: Россия и Запад находятся в шаге от ядерной войны

Россия и Запад должны сесть за стол переговоров, чтобы избежать ядерной войны, считает Алан Уэст Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Россию и страны Запада отделяет от ядерной войны всего один неверный шаг, заявил бывший командующий ВМС Великобритании, адмирал Алан Уэста. По его мнению, Европа может взять ситуацию под контроль только начав переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если говорить о ядерных часах, то я думаю, что мы сегодня ближе всего к полуночи, наверное, с 1960-х годов. И все это из-за поведения России в Восточной Европе. Из-за какого-нибудь просчета все может ускориться и дойти до начала боевых действий, которые никому не нужны. Тогда будет достаточно одного маленького шага, чтобы кто-то совершил какую-нибудь глупость, скажем, произвел пуск одной ракеты», — цитирует Алана Уэста британский таблоид The Sun.

Ядерные часы или часы Судного дня — символ, созданный авторами первой американской ядерной бомбы. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Полночь в данном случае символизирует момент ядерного катаклизма.

Уэст считает, что Западу стоит взять ситуацию под контроль и сесть за стол переговоров с Путиным. По его мнению, только так можно остановить «стрелки ядерных часов». Издание отмечает, что ранее Кремль заявил о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной готовности. Это связано с военными учениями США Global Thunder 10, в которых участвуют американские ядерные бомбардировщики. Как ранее сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, испытания проходили всего в 20 километрах от российской границы.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что гонка вооружений между Россией и США чревата новым витком холодной войны. Он напомнил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден признали недопустимость ядерного конфликта на саммите в Женеве. Горбачев выразил надежду, что начавшийся диалог о стратегической стабильности, который должен создать основу для контроля над ядерным оружием, не превратится в «диалог глухих».