Горбачев заявил о правильном направлении отношений России и США

Михаил Горбачев выразил надежду на то, что переговоры между РФ и США не превратятся в «диалог глухих» Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден заявили о недопустимости ядерной войны на встрече в Женеве 16 июня, что является верным шагом. Об этом заявил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в приветствии первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир.

«Я слежу за ситуацией в этой сфере с нарастающей тревогой, хотя в последние месяцы появились некоторые признаки того, что ядерные державы, наконец, осознали свою ответственность перед человечеством и предприняли первые шаги в правильном направлении», — говорится в сообщении Михаила Горбачева, опубликованном на сайте «Горбачев-фонда».

Бывший президент СССР подчеркнул начало диалога о стратегической стабильности, который призван создать основу для контроля над ядерными вооружениями. «Надеюсь, что эти переговоры не превратятся в диалог глухих и начнут давать реальные результаты», — отметил он.

Он добавил, что усилия по обеспечению безопасности будут обречены на провал, если правительства продолжать вкладывать огромные средства в гонки вооружений, прежде всего ядерных. «К сожалению, после окончания холодной войны в этом отношении мало что изменилось», — резюмировал Горбачев.

Ранее сообщалось о встрече Путина и Байдена, в результате которой был подписан договор о стратегической стабильности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ждет конкретики от США по поводу применения ядерного оружия. Встреча президентов России и США может произойти в начале 2022 года. В Австрии готовы предоставить площадку для проведения встречи Путина и Байдена, передает RT.