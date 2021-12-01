Спикер думы из ХМАО, получающий миллионы, просит денег на подарки

02 декабря 2021 в 14:07 Размер текста - 17 +

Председатель думы Нефтеюганска заявил, что сам намерен поучаствовать в благотворительной акции (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спикер думы из Нефтеюганска (ХМАО) Рафаэль Галиев, доход которого по итогам прошлого года составил более 6 миллионов рублей, просит руководителей некоммерческих организаций собрать деньги на подарки для малообеспеченных и многодетных семей. Об этом рассказали в сообществе «Голос Нефтеюганска» во «ВКонтакте». «Рафаэль Галиев просит всех, кому посильно, помочь купить новогодние подарки детишкам и присоединиться к доброму делу. Его доход в прошлом году вырос в два раза», — написано в сообщении. К новостной записи прикреплено письмо спикера, в котором говорится, что в Нефтеюганске проживают 107 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а новогодние подарки нужно подарить 226 детям. «Став участником акции, вы сможете проявить свое великодушие и милосердие к детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обращаю ваше внимание, что информация об участии в акции будет освещена в СМИ по вашему желанию», — написал Галиев. В разговоре с URA.RU спикер Нефтеюганской думы подтвердил тот факт, что действительно отправлял письмо и сообщил, что сам намерен принять участие в акции по сбору средств. «В мой адрес поступило письмо от учреждения социальной поддержки с просьбой оказать содействие, которое я и оказываю в рамках своих полномочий. И я, и все депутаты намерены принять участие, также мы расширяем круг возможных благотворителей», — рассказал агентству Галиев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спикер думы из Нефтеюганска (ХМАО) Рафаэль Галиев, доход которого по итогам прошлого года составил более 6 миллионов рублей, просит руководителей некоммерческих организаций собрать деньги на подарки для малообеспеченных и многодетных семей. Об этом рассказали в сообществе «Голос Нефтеюганска» во «ВКонтакте». «Рафаэль Галиев просит всех, кому посильно, помочь купить новогодние подарки детишкам и присоединиться к доброму делу. Его доход в прошлом году вырос в два раза», — написано в сообщении. К новостной записи прикреплено письмо спикера, в котором говорится, что в Нефтеюганске проживают 107 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а новогодние подарки нужно подарить 226 детям. «Став участником акции, вы сможете проявить свое великодушие и милосердие к детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обращаю ваше внимание, что информация об участии в акции будет освещена в СМИ по вашему желанию», — написал Галиев. В разговоре с URA.RU спикер Нефтеюганской думы подтвердил тот факт, что действительно отправлял письмо и сообщил, что сам намерен принять участие в акции по сбору средств. «В мой адрес поступило письмо от учреждения социальной поддержки с просьбой оказать содействие, которое я и оказываю в рамках своих полномочий. И я, и все депутаты намерены принять участие, также мы расширяем круг возможных благотворителей», — рассказал агентству Галиев.