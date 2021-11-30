В Челябинске ледяной дождь спровоцировал транспортный коллапс

Из-за погоды были задержаны междугородние рейсы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ночью 1 декабря прошел ледяной дождь. Как сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, осадки привели к сбою в работе междугороднего транспорта.

«Из-за гололедных явлений утром были задержаны автобусные рейсы в Коркинском, Еткульском, Карталинском, Чесменском и Брединском районах. Сейчас все автобусные перевозки осуществляются в рабочем режиме», — заявили в пресс-службе министерства.

На автодороги регионального значения выведена дополнительная техника. Дорожники отмечают, что они провели противогололедную обработку дорожного покрытия. В ночь на дорогах работало порядка 100 единиц техники.

Региональное управление МЧС ранее оповещало жителей о надвигающейся непогоде. В отдельных районах области ожидались порывы ветра до 20 метров в секунду. На дорогах сейчас гололедица.