30 ноября 2021

В Челябинске ледяной дождь спровоцировал транспортный коллапс

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Клипарт. Челябинск., ребенок, спит, проезд, рубль, автобус
Из-за погоды были задержаны междугородние рейсы (фото из архива) Фото:

В Челябинской области ночью 1 декабря прошел ледяной дождь. Как сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, осадки привели к сбою в работе междугороднего транспорта.

«Из-за гололедных явлений утром были задержаны автобусные рейсы в Коркинском, Еткульском, Карталинском, Чесменском и Брединском районах. Сейчас все автобусные перевозки осуществляются в рабочем режиме», — заявили в пресс-службе министерства.

На автодороги регионального значения выведена дополнительная техника. Дорожники отмечают, что они провели противогололедную обработку дорожного покрытия. В ночь на дорогах работало порядка 100 единиц техники.

Региональное управление МЧС ранее оповещало жителей о надвигающейся непогоде. В отдельных районах области ожидались порывы ветра до 20 метров в секунду. На дорогах сейчас гололедица.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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