Жители города с трудом передвигаются по заледеневшим тротуарам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сервисы по заказу такси 1 декабря подняли цены в несколько раз. Об этом URA.RU сообщили читатели. Причиной повышенного трафика стало обледенение дорог города.

«За поездку от зоопарка до ТРК „Родник“ нужно заплатить 159 рублей. В эконом классе! А ехать меньше одной остановки», — рассказали URA.RU читатели.

Читатели также отметили, что за поездку от пересечения улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных до пересечения Чичерина и Университетской Набережной тоже придется выложить круглую сумму. Сервисы предлагают поездку за 240 рублей.

Несмотря на обледенение дороги, трафик движения автотранспорта в городе не превышен. Согласно приложению «Яндекс пробки», дорожная ситуация в городе оценивается в четыре балла.

Региональное управление МЧС оповещало жителей о надвигающейся непогоде. Согласно сообщению областного гидрометцентра, в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, на дорогах гололедица.

Ранее на совещании в мэрии глава города Наталья Котова предупредила о грядущем потеплении, с последующими заморозками. Она дала указание проконтролировать, чтобы у управляющих компаний были материалы для подсыпки тротуаров.

Жители города из-за гололедицы с трудом добираются до работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За поезздку от городского зоопарка до ТРК «Родник» сервисы по заказу такси просят 159 рублей Фото: скрин «Яндекс такси»