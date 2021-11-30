В Челябинске сервисы по заказу такси 1 декабря подняли цены в несколько раз. Об этом URA.RU сообщили читатели. Причиной повышенного трафика стало обледенение дорог города.
«За поездку от зоопарка до ТРК „Родник“ нужно заплатить 159 рублей. В эконом классе! А ехать меньше одной остановки», — рассказали URA.RU читатели.
Читатели также отметили, что за поездку от пересечения улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных до пересечения Чичерина и Университетской Набережной тоже придется выложить круглую сумму. Сервисы предлагают поездку за 240 рублей.
Несмотря на обледенение дороги, трафик движения автотранспорта в городе не превышен. Согласно приложению «Яндекс пробки», дорожная ситуация в городе оценивается в четыре балла.
Региональное управление МЧС оповещало жителей о надвигающейся непогоде. Согласно сообщению областного гидрометцентра, в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, на дорогах гололедица.
Ранее на совещании в мэрии глава города Наталья Котова предупредила о грядущем потеплении, с последующими заморозками. Она дала указание проконтролировать, чтобы у управляющих компаний были материалы для подсыпки тротуаров.
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