Свердловские генералы и статусные чиновники встретились на торжественном открытии памятника советскому маршалу Георгию Жукову, со дня рождения которого 1 декабря исполнилось 125 лет. Новая скульптура появилась у здания штаба Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Старт церемонии дал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня знаменательная дата — 125-летие со дня рождения великого полководца, маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Открывая скульптурную композицию, мы отдаем дань памяти всем, кто не щадя себя служил нашей родине, служил отечеству и жертвовал самым дорогим — своей жизнью — ради него», — произнес Александр Лапин, объявляя об открытии памятника.
Вместе с ним к церемонии присоединились командующий Уральскими войсками Росгвардии генерал-полковник Олег Козлов (назначен летом 2021 года), глава военно-следственного управления по ЦВО генерал-лейтенант Радик Гараев и начальник управления спецсвязи ФСО в УрФО генерал-майор Николай Рябко. Приглашены были и шефы ФСБ — руководитель управления по Центральному военному округу генерал-майор Виктор Павленко (назначен весной 2021 года) и глава свердловского управления генерал-лейтенант Алексей Зиновьев.
Представители власти также почтили память маршала Жукова. Цветы к новому памятнику возложили заместитель полпреда президента России в УрФО Александр Калиберда, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и зам свердловского губернатора Азат Салихов. Последний напомнил, что с 1948 по 1953 год маршал командовал войсками Уральского округа и работал в Свердловске. «Жуков многое сделал для развития округа, встречался с трудовыми коллективами и снискал народную любовь», — отметил Салихов.
Подписывайтесь на URA.RU в