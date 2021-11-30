30 ноября 2021

Свердловский «клуб генералов» впервые собрался в новом составе. Повод — юбилей легендарного военного

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Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО., военные, флажки, флаг, торжественное событие
В Екатеринбурге торжественно открыли новый памятник Георгию Жукову Фото:

Свердловские генералы и статусные чиновники встретились на торжественном открытии памятника советскому маршалу Георгию Жукову, со дня рождения которого 1 декабря исполнилось 125 лет. Новая скульптура появилась у здания штаба Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Старт церемонии дал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня знаменательная дата — 125-летие со дня рождения великого полководца, маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Открывая скульптурную композицию, мы отдаем дань памяти всем, кто не щадя себя служил нашей родине, служил отечеству и жертвовал самым дорогим — своей жизнью — ради него», — произнес Александр Лапин, объявляя об открытии памятника.

Вместе с ним к церемонии присоединились командующий Уральскими войсками Росгвардии генерал-полковник Олег Козлов (назначен летом 2021 года), глава военно-следственного управления по ЦВО генерал-лейтенант Радик Гараев и начальник управления спецсвязи ФСО в УрФО генерал-майор Николай Рябко. Приглашены были и шефы ФСБ — руководитель управления по Центральному военному округу генерал-майор Виктор Павленко (назначен весной 2021 года) и глава свердловского управления генерал-лейтенант Алексей Зиновьев.

Представители власти также почтили память маршала Жукова. Цветы к новому памятнику возложили заместитель полпреда президента России в УрФО Александр Калиберда, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и зам свердловского губернатора Азат Салихов. Последний напомнил, что с 1948 по 1953 год маршал командовал войсками Уральского округа и работал в Свердловске. «Жуков многое сделал для развития округа, встречался с трудовыми коллективами и снискал народную любовь», — отметил Салихов.

Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО.
Первым слово на церемонии взял командующий войсками ЦВО Александр Лапин: «Наш святой долг помнить каждого солдата. Увековечить их подвиг — дело совести и чести»
Фото:
Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО.
Замгубернатора Азат Салихов отметил, что маршал Жуков за годы работы на Урале оставил о себе добрую славу
Фото:
Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО.
Генералы и офицеры возложили к новой скульптуре цветы. Гвоздики принес и начальник свердловского УФСБ Алексей Зиновьев (слева)
Фото:
Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО.
Скульптурная композиция посвящена историческому эпизоду — приезду маршала Георгия Жукова к штабу Уральского военного округа
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