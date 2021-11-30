Курганский магазин крупной птицефабрики оштрафовали из-за COVID

Представителей птицефабрики оштрафовали на 200 тыс. рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Катайске (Курганская область) магазины компании «Равис» и ООО «Добрыня» оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушение антиковидных мер. Данная информация была размещена 1 декабря на сайте областного Роспотребнадзора.

«Катайским районным судом вынесено постановление о признании ООО „Добрыня“ и ООО „Равис“ (ООО „Равис — Птицефабрика Сосновская“) виновными в совершении административных правонарушений. В качестве наказания юрлицам судом назначены административные штрафы — по 200 000 рублей каждому», — указано в сообщении.

В магазинах не проводилось обеззараживание воздуха, а поверхности дезинфицировали не полностью. Так, в магазине «Добрыня» на оборудовании для уборки проверяющие заметили коррозию и грязь, а в «Рависе» упаковочная тара была размещена в торговом зале, из-за чего нельзя было сделать качественную уборку. Также в магазине «Добрыня» продавец, на момент проверки, работал без маски.

На сайте ООО «Равис» указано, что компания имеет самую развитую торговая сеть среди всех птицеводческих хозяйств России. На момент написания новости, на сайте было указано, что сеть включает в себя 300 магазинов.

Ранее в Курганской области расширился список чиновников, которым разрешено составлять на нарушителей административные протоколы, в том числе и за нарушение антиковидных мер. Некоторые жители Кургана жаловались, что протоколы составляли на горожан, которые выходили из автобусов без маски.