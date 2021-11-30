30 ноября 2021

Власти назвали неизбежным удорожание проекта к 300-летию Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украшение города к Новому Году. Пермь, галерея, украшение города, новогоднее оформление, новогодние огни
Пермская галерея переедет из здания Спасо-Преображенского собора (на фото) Фото:

Здание Пермской государственной художественной галереи за время строительства неизбежно подорожает. По словам министра строительства Прикамья Андрея Колмогорова, это связано с удорожанием строительных материалов.

«Удорожание будет все равно в силу существенного роста цены материалов. У нас договор с генподрядчиком, [„ЛимакМаращСтрой“] на 4,2 млрд рублей. Максимум, что мы можем себе позволить [по постановлению правительство РФ] — плюс 30% [от начальной (максимальной) цены контракта]. Наша задача — найти баланс, как за счет технических решений оказаться в этой стоимости. От проектных решений не отошли. Если есть возможность заменить на материалы-аналоги — меняем», — заявил Колмогоров в интервью изданию «ПроПермь».

Глава пермского минстроя не уточнил дату начала строительства здания, пояснив, что на площадке до сих пор ведутся археологические раскопки. Краевые власти заключили с «ЛимакМаращСтрой» договор на строительство нового здания галереи в марте. Цена контракта составила 4,2 млрд рублей.

Объект разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина. Власти рассчитывают успеть построить художественную галерею к 300-летию Перми (2023 год). Федеральный центр направил на реализацию культурного проекта 1,75 млрд рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...