Власти назвали неизбежным удорожание проекта к 300-летию Перми

Пермская галерея переедет из здания Спасо-Преображенского собора (на фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Здание Пермской государственной художественной галереи за время строительства неизбежно подорожает. По словам министра строительства Прикамья Андрея Колмогорова, это связано с удорожанием строительных материалов.

«Удорожание будет все равно в силу существенного роста цены материалов. У нас договор с генподрядчиком, [„ЛимакМаращСтрой“] на 4,2 млрд рублей. Максимум, что мы можем себе позволить [по постановлению правительство РФ] — плюс 30% [от начальной (максимальной) цены контракта]. Наша задача — найти баланс, как за счет технических решений оказаться в этой стоимости. От проектных решений не отошли. Если есть возможность заменить на материалы-аналоги — меняем», — заявил Колмогоров в интервью изданию «ПроПермь».

Глава пермского минстроя не уточнил дату начала строительства здания, пояснив, что на площадке до сих пор ведутся археологические раскопки. Краевые власти заключили с «ЛимакМаращСтрой» договор на строительство нового здания галереи в марте. Цена контракта составила 4,2 млрд рублей.

Объект разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина. Власти рассчитывают успеть построить художественную галерею к 300-летию Перми (2023 год). Федеральный центр направил на реализацию культурного проекта 1,75 млрд рублей.