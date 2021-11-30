30 ноября 2021

В Перми открылась школа, которую власти отсудили у миллиардера

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа впервые открыла свои двери для учащихся 1 декабря Фото:

Новая школа в Перми, которую строила компания пермского миллиардера Александра Репина, приняла учащихся. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин на своей странице в Instagram.

«1 декабря открылось одно из крупнейших образовательных учреждений города, оснащенных самым современным цифровым оборудованием, разными мастерскими. Сегодня дети впервые пришли в свою новую, просторную школу на улице Василия Татищева, 7», — написал Демкин.

Образовательное учреждение расположено в жилом комплексе «Арсенал» и рассчитано на 1225 учеников. URA.RU рассказывало, что строительство микрорайона, а также школы вело ООО «СМУ № 3» Александра Репина.

После завершения строительства школа должна была перейти в собственность города Перми. Это оговаривалось в трехстороннем соглашении, заключенном между краевыми, городскими властями и бизнесменом. Впоследствии организация, строившая школу, отказалась от данных обязательств. Спор между сторонами закончился судебными тяжбами. В итоге суд обязал ООО «СМУ № 3» передать построенное здание муниципалитету.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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