Навальный оспорил свой приговор по делу о клевете на ветерана ВОВ

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Жалоба Навального поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции Фото:
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Дело Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный подал кассационную жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщили в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.

«В суд поступила жалоба, поданная адвокатом Навального на приговор по делу, возбужденному по части 2 статьи 128.1 УК РФ („Клевета с использованием интернета“). Дата заседания по ней пока не назначена», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана Артеменко в феврале 2021 года. По версии обвинения, в июне 2020 года оппозиционер опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, который призывал россиян принять поправки к Конституции РФ. Участников видео Навальный назвал «продажными холуями». Среди снявшихся в ролике был и Артеменко. Бабушкинский районный суд Москвы признал его виновным и назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей, передает телеканал 360.

Также оппозиционера приговорили к 2,8 года тюремного заключения после его возвращения из Германии. Его задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета. ФСИН попросила заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» реальным — за нарушение правил поведения при условном сроке. Сейчас Навальный отбывает срок в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области, напоминает РАПСИ. В сентябре в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело — за участие в экстремистской организации, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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