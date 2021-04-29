Суд определился с приговором по скандальному делу Навального

Блогеру Алексею Навальному, который сейчас отбывает наказание в покровской исправительной колонии во Владимирской области, оставили в силе приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Осужденный должен выплатить ветерану 850 тысяч рублей. Решение огласила судья Бабушкинского суда Москвы Наталья Курышева.
«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — цитирует Курышеву
Уголовное дело о клевете Бабушкинский суд Москвы начал рассматривать 5 февраля. Блогер назвал ветерана Великой Отечественной войны «продажным холуем» за то, что Артеменко принял участие в видеролике о поправках в Конституцию РФ. Общественнику назначили штраф в 850 тысяч рублей.
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