В ЯНАО водолозы проверили 13 км, но не нашли пропавшего ребенка

В Тазовском районе ЯНАО водолазы-спасатели прекратили поиски 14-летнего Егора Вануйто, самовольно ушедшего из Антипаютинской школы-интерната месяц назад. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей Тазовского поисково-спасательного отряда, работавшего на месте предполагаемой гибели подростка.
«Водолазы обследовали дно местной реки, проверили более 13 000 квадратных метров. Ничего не обнаружено», — приводит издание «Красный Север» слова начальника Тазовского поисково-спасательного отряда Сергея Крюковича.
Таким образом, версия о том, что подросток мог погибнуть провалившись под лед, официально не подтвердилась. При этом расследование уголовного дела по статье «убийство», возбужденного после пропажи несовершеннолетнего, продолжается.
Ранее URA.RU рассказывало, что школьник самостоятельно ушел из интерната 1 ноября. Мать обвинила администрацию школы в отсутствии помощи в поисках и в запугивании ребенка педагогами, что могло стать причиной побега. В школе с этим не согласились, однако проверка выявила серьезные нарушения в работе с воспитанниками, а также несвоевременное сообщение о пропаже подростка.
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