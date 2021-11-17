Мать пропавшего в ЯНАО мальчика обвинила педагогов в терроре

Ребенка запугивали отправкой в психоневрологический диспансер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возможной причиной исчезновения подростка в интернате поселка Антипаюта Тазовского района ЯНАО мог стать террор, которому педагоги подвергали воспитанников. Об этом URA.RU рассказала мама пропавшего первого ноября Егора Вануйто.

«Воспитатели постоянно держали в страхе сына. Он мне рассказал, что его грозились отправить в психоневрологический диспансер до совершеннолетия, откуда мы не смогли бы его забрать. Возможно перед трагедией эта история повторилась», — рассказала мама пропавшего мальчика.

Женщина добавила, что ее сын не разу не сбегал, потому что чум находится далеко в тундре и до него пешком тяжело добраться. Единственная попытка была остановлена воспитателями, а весной мальчика забрали домой. Директор школы-интерната наблюдал за запугиванием школьников воспитателями и не предпринимал ни каких действий, чтобы это прекратить.

«Он был в курсе и спокойно смотрел за запугиваниями. Сейчас его позиция такая же — он не виноват», — добавил мама ребенка.

Агентство отправило запрос в департамент образована ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. По информации окружного СКР, поиски подростка продолжаются. На месте работают криминалисты.

Ранее URA.RU сообщало следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика. Есть версия, что мальчик мог утонуть, поэтому на месте происшествия работают водолазы.