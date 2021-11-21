В интернате ЯНАО, где пропал подросток, нашли серьезные нарушения

Сотрудники интерната вовремя не сообщили в правоохранительные органы о пропаже мальчика Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В школе-интернате села Антипаюты Тазовского района ЯНАО, откуда сбежал подросток, были найдены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Работниками образовательной организации не соблюден порядок отпуска детей из интерната, несвоевременно было сообщено в правоохранительные органы об уходе воспитанника, органами системы профилактики ненадлежащим образом осуществлялось планирование работы с несовершеннолетним и реализация профилактических мероприятий», — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство также вывило нарушения у органов местного самоуправления Тазовского района, которые не проконтролировали движение на льду в осенне-зимний период. В связи с этим прокурор вынес представление об устранении закона с постановкой вопроса о служебном соответствии директора интерната занимаемой должности.

Ранее URA.RU сообщало, что мама пропавшего мальчика обвинила школу-интернат в запугивании ее ребенка, а также в отсутствие помощи при поисках. Между тем, в департаменте образования заявили, что участие в поисковых работах приняло 52 сотрудника школы-интерната и опровергли заявление о психологическом давлении на ребенка. В настоящее время нахождение несовершеннолетнего не установлено. Поиски продолжаются.