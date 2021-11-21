21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021
18 ноября 2021

В интернате ЯНАО, где пропал подросток, нашли серьезные нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники интерната вовремя не сообщили в правоохранительные органы о пропаже мальчика Фото:

В школе-интернате села Антипаюты Тазовского района ЯНАО, откуда сбежал подросток, были найдены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Работниками образовательной организации не соблюден порядок отпуска детей из интерната, несвоевременно было сообщено в правоохранительные органы об уходе воспитанника, органами системы профилактики ненадлежащим образом осуществлялось планирование работы с несовершеннолетним и реализация профилактических мероприятий», — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство также вывило нарушения у органов местного самоуправления Тазовского района, которые не проконтролировали движение на льду в осенне-зимний период. В связи с этим прокурор вынес представление об устранении закона с постановкой вопроса о служебном соответствии директора интерната занимаемой должности.

Ранее URA.RU сообщало, что мама пропавшего мальчика обвинила школу-интернат в запугивании ее ребенка, а также в отсутствие помощи при поисках. Между тем, в департаменте образования заявили, что участие в поисковых работах приняло 52 сотрудника школы-интерната и опровергли заявление о психологическом давлении на ребенка. В настоящее время нахождение несовершеннолетнего не установлено. Поиски продолжаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
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