Водитель «Газели» госпитализирован после аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель грузового автомобиля «Газель» уснул во время управления машиной и столкнулся с автобусом на трассе Сургут-Салехард, рядом Комсомольским промыслом. Как сообщили URA.RU в УГИБДД ЯНАО, водитель грузового транспорта был госпитализирован.

«Водитель Газели уснул и допустил выезд полосу встречного движения где допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП пострадал водитель Газели, он был госпитализирован. ДТП произошло у Комсомольского газового промысла», — сообщили в УГБДД ЯНАО.

Авария произошла на трасс Сургут- Салехард ФОТО: SVODKA89

Помимо этого, во время оформления ДТП, грузовой автомобиль наехал на машину дорожно-патрульной службы. Как добавили в УГИБДД, в этот момент были плохие погодные условия.

«Сотрудники оформляли дорожно-транспортное происшествие. Проводили определенные процедуры при оформлении ДТП. В этот момент были плохие погодные условия: метель и плохая видимость. По дороге шел ряд грузовых автомобилей, из которых два остановились, а третий не успел этого сделать. Он не выдержал безопасную дистанцию и начал выворачивать руль на полосу встречного движения и произошел наезд на автомобиль дорожно-патрульной службы», — добавили в ведомстве.

Водителей просят выбирать безопасный скоростной режим и воздерживались от опасных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. Ранее URA.RU сообщало, о смертельном ДТП произошедшем в Новом Уренгое. Автомобили марки «КамАЗ» и «ВАЗ 2110» столкнулись из-за чего погиб водитель легковой машины.