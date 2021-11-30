30 ноября 2021

В Челябинске продают автограф рэпера Басты за 10 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Баста является одним из самых высокооплачиваемых артистов в России Фото:

В Челябинске выложили на продажу автограф российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) за 10 миллионов рублей. Объявление о продаже выложили на сайте «Авито».

«Добыт лично в 2010 во время посещения Васей Челябинска. На обычном листе бумаги А4», — написал продавец в объявлении.

Продавец отметил, что покупатели могут предложить свою цену. Он готов к переговорам по стоимости автографа.

PR-менеджер артиста сообщил URA.RU, что Василий, как и любой другой артист, не в курсе, кто, где и за сколько продает его автографы. Менеджер отметил, что 10 миллионов за автограф — это безумие.

Баста ранее попал в первую десятку самых успешных звезд России до 40 лет. По данным журнала Forbes, за 2020 год артист заработал 5,3 миллионов долларов, а количество его подписчиков возросло до 8,3 миллионов человек.

Автограф артиста продуют за 10 миллионов рублей
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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