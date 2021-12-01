Матвиенко пошутила про русских беженцев и Европу

Поводом для шутки Валентины Матвиенко стало выступление Сергея Лаврова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Валентина Матвиенко рассказала штуку про поведение русских в трудные времена во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Поводом для этого стало выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова и обсуждение агрессивной риторики, которую используют в Европе в отношении России.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година — потому что русские сразу бегут в военкомат. Пусть наши так называемые партнеры это имеют в виду», — цитирует Валентину Матвиенко РИА «Новости».

Ранее спикер Совета Федерации возмутилась тем, как был организован Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге. Она отметила, что на мероприятии не было нормального питания. Когда один из партнеров прислал участникам форума пирожков, их забрали из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Также Матвиенко отметила, что на мероприятии было недостаточно цветов. По ее мнению, участницы должны были «купаться» в них.