Матвиенко пошутила про русских беженцев и Европу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Поводом для шутки Валентины Матвиенко стало выступление Сергея Лаврова Фото:

Спикер Валентина Матвиенко рассказала штуку про поведение русских в трудные времена во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Поводом для этого стало выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова и обсуждение агрессивной риторики, которую используют в Европе в отношении России.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година — потому что русские сразу бегут в военкомат. Пусть наши так называемые партнеры это имеют в виду», — цитирует Валентину Матвиенко РИА «Новости».

Ранее спикер Совета Федерации возмутилась тем, как был организован Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге. Она отметила, что на мероприятии не было нормального питания. Когда один из партнеров прислал участникам форума пирожков, их забрали из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Также Матвиенко отметила, что на мероприятии было недостаточно цветов. По ее мнению, участницы должны были «купаться» в них.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...