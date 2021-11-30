30 ноября 2021

В Курганской области сотни беременных женщин переболели COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, медсестра, прививка, врач, беременная, больница, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v
С начала пандемии 600 жительниц Курганской области переболели коронавирусной инфекцией Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области за период пандемии 600 беременных женщин переболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

«За период пандемии 600 зауральских женщин переболели COVID-19 во время ожидания ребенка. По словам, акушеров-гинекологов, у многих течение заболевания проходило крайне тяжело. К этому привела мутация вируса», — говорится в сообщении курганского ТФ ОМС.

В фонде обсудили качество оказания медпомощи беременным женщинам. Там отметили, что, по мнению медицинского сообщества, от осложнений и смерти беременных может обезопасить прививка от коронавируса. При этом врачи считают необходимым передвинуть сроки вакцинации на более ранний период — с 12 недель беременности, а не с 22-й недели, как рекомендует ВОЗ. В регионе были случаи, когда женщины ставили прививку на раннем сроке, не подозревая о наступившей беременности. По словам врачей, у них не наблюдалось осложнений и патологий в течение всего срока вынашивания ребенка.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области три ребенка умерли от COVID-осложнений. В одном случае погиб новорожденный. Женщина заболела в конце срока беременности, ребенок родился с летальным поражением легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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